Remtech 2019: la Protezione civile regionale partecipa con un proprio stand e altre iniziative

Bologna – L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile partecipa all’edizione 2019 di Remtech, la fiera specialistica dedicata ai temi della prevenzione e della riqualificazione del territorio, con un proprio stand allestito presso il padiglione 5, dove saranno esposte pubblicazioni ed esemplificati i progetti di messa in sicurezza più significativi realizzati in Emilia-Romagna, a cura dei Servizi territoriali dell’Agenzia. Nello stesso padiglione sono anche esposti mezzi dei vigili del fuoco, attrezzature e presidi in uso al volontariato di protezione civile durante gli interventi di emergenza ed è allestito uno spazio dedicato a laboratori per le scuole, tra cui un modulo sul rischio sismico, dove sono coinvolti anche tecnici dell’Agenzia. E’ disponibile al pubblico anche una sala proiezioni dove sono visibili filmati su progetti, interventi di soccorso, comunicazione del rischio. Venerdì 20 settembre è in programma un corso di formazione continua per giornalisti dal titolo “Il Giornalista ambientale e di protezione civile: percezione, divulgazione e comunicazione del rischio. Come difendersi dalle fake news”. Interverrà il direttore dell'Agenzia Maurizio Mainetti.

Tutte le informazioni su Remtech Expo 2019 si possono trovare sul sito dedicato dove è possibile consultare il programma completo delle sessioni. http://www.remtechexpo.com/index.php/it/